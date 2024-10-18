ТАСС: ВСУ начали спешно строить бетонные укрепления в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строительство бетонных укреплений в приграничье Курской области. Для этого в Суджу экстренно направили специальную технику. Эксперты полагают, что украинским военным вряд ли удастся возвести качественные укрепления, так как российская армия продвигается на этом направлении довольно быстро.

Украина направила в Суджу мобильные бетонные заводы

Киев решил возвести бетонные укрепления в приграничных районах Курской области. С этой целью в Суджу были направлены несколько мобильных бетонных заводов. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Этот же источник отметил, что бетон из украинских мобильных заводов получается не самого хорошего качества, что сказывается на прочности возводимых конструкций.

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военный эксперт Кошкин считает маловероятным возведение укреплений ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал маловероятным возведение ВСУ прочных укреплений в Курской области. Он отметил, что российские военные медленно, но уверенно продвигаются на этом направлении, уничтожая по пути технику противника, а огневой мешок вокруг ВСУ сужается.

«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу», — сказал он.

Военный эксперт Прохватилов: штурма не будет

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, в свою очередь, в беседе с «Абзацем» заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ), вероятно, не будут штурмовать Суджу. Вместо этого, полагает он, российские военные попытаются взять город в окружение.

Думаю, будет медленное окружение украинской группировки на Курском направлении и попытка взять хотя бы в оперативное окружение, то есть перекрыть снабжение Владимир Прохватилов Старший научный сотрудник Академии военных наук

Прохватилов добавил, что украинские военные успели хорошо укрепиться здесь.

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

ВС РФ освободили населенный пункт в Суджанском районе

Тем временем российские военные освободили очередной населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. Речь идет о селе Плехово, в нескольких километрах от которого, согласно сообщению, шли бои.

Суточные потери ВСУ в Курской области выросли вдвое

Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки украинские военные потеряли в Курской области больше 505 человек личного состава убитыми и раненными. Это в два раза больше, чем сутками ранее. Также ВСУ понесли потери в боевой технике.