Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строительство бетонных укреплений в приграничье Курской области. Для этого в Суджу экстренно направили специальную технику. Эксперты полагают, что украинским военным вряд ли удастся возвести качественные укрепления, так как российская армия продвигается на этом направлении довольно быстро.
Украина направила в Суджу мобильные бетонные заводы
Киев решил возвести бетонные укрепления в приграничных районах Курской области. С этой целью в Суджу были направлены несколько мобильных бетонных заводов. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Этот же источник отметил, что бетон из украинских мобильных заводов получается не самого хорошего качества, что сказывается на прочности возводимых конструкций.
Военный эксперт Кошкин считает маловероятным возведение укреплений ВСУ
Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал маловероятным возведение ВСУ прочных укреплений в Курской области. Он отметил, что российские военные медленно, но уверенно продвигаются на этом направлении, уничтожая по пути технику противника, а огневой мешок вокруг ВСУ сужается.
«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу», — сказал он.
Военный эксперт Прохватилов: штурма не будет
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, в свою очередь, в беседе с «Абзацем» заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ), вероятно, не будут штурмовать Суджу. Вместо этого, полагает он, российские военные попытаются взять город в окружение.
Думаю, будет медленное окружение украинской группировки на Курском направлении и попытка взять хотя бы в оперативное окружение, то есть перекрыть снабжение
Прохватилов добавил, что украинские военные успели хорошо укрепиться здесь.
ВС РФ освободили населенный пункт в Суджанском районе
Тем временем российские военные освободили очередной населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. Речь идет о селе Плехово, в нескольких километрах от которого, согласно сообщению, шли бои.
Суточные потери ВСУ в Курской области выросли вдвое
Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки украинские военные потеряли в Курской области больше 505 человек личного состава убитыми и раненными. Это в два раза больше, чем сутками ранее. Также ВСУ понесли потери в боевой технике.