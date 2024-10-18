Российским детям пришлось ходить в школу с обогревателями из-за отсутствия отопления

В Дмитрове детям пришлось ходить в школу с обогревателями, чтобы не замерзнуть

Школьники в подмосковном Дмитрове вынуждены ходить в школу с обогревателями, чтобы не замерзнуть, так как в некоторых районах города до сих пор не включили отопление. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

С отсутствием тепла столкнулись жильцы домов на Инженерной, Комсомольской, Чекистской, Пионерской улицах, а также в нескольких микрорайонах. Уточняется, что отопление должны были включить более двух недель назад, 3 октября. В данный момент температура в квартирах находится на уровне не выше 14 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в местных школах: для того, чтобы протопить классы, учащиеся приносят из дома обогреватели.

Помимо этого, дмитровчане жалуются, что у них регулярно нет горячей воды — ее дают, но лишь ненадолго. При этом ремонт труб в городе не могут закончить с августа, и жители переживают, что им придется мерзнуть и зимой. Между тем в администрации не принимают особых мер для решения проблем и не называют конкретной даты, когда в домах появятся тепло и бесперебойная горячая вода.

По информации канала, за срыв отопительного сезона прокуратура внесла представление замглавы Дмитровского округа Сергею Колкову. В местной администрации рассчитывают, что все работы удастся завершить до 20 октября.

Ранее в октябре стало известно, что в Волгограде многоквартирный дом остался без света и лифта после включения отопления.