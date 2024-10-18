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02:45, 18 октября 2024Мир

Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Е24: Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого и сложно добираться до Осло. Об этом пишет газета E24.

Издание ссылается на переписку между Тангеном и Маском, в которой норвежец пригласил американского бизнесмена на деловой ужин в Осло.

По словам директора по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор, Маск «сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать».

Ранее Маск заявил, что администрация США должна сократить свои расходы, иначе стране грозит банкротство. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам придется радикально сократить правительственные расходы, чтобы не оказаться с таким большим государственным долгом.

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      Юлия Мискевич
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