Маск предрек США банкротство

Илон Маск: США грозит банкротство, если власти не сократят расходы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация США должна сократить свои расходы, иначе стране грозит банкротство. Об он заявил в ходе встречи с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

«Когда правительство тратит больше, чем получает, это ведет к инфляции», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам придется радикально сократить правительственные расходы, чтобы не оказаться с таким большим государственным долгом. Маск предупредил, что этот долг невозможно будет выплатить, и он приведет страну к банкротству.

Ранее сообщалось, что доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его правления составит минимальные за современную историю 14,76 процента.