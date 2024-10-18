Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:41, 18 октября 2024Экономика

Маск предрек США банкротство

Илон Маск: США грозит банкротство, если власти не сократят расходы
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация США должна сократить свои расходы, иначе стране грозит банкротство. Об он заявил в ходе встречи с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

«Когда правительство тратит больше, чем получает, это ведет к инфляции», — отметил миллиардер. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам придется радикально сократить правительственные расходы, чтобы не оказаться с таким большим государственным долгом. Маск предупредил, что этот долг невозможно будет выплатить, и он приведет страну к банкротству.

Ранее сообщалось, что доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его правления составит минимальные за современную историю 14,76 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает на замену уставших солдат ВСУ

      В курских СМИ появилось фейковое видео от имени Ирины Волк

      Военные эксперты констатировали перелом в битве за Курскую область

      Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

      Маск предрек США банкротство

      В Венгрии раскритиковали «план победы» Зеленского

      На востоке Москвы строят два уникальных жилых комплекса. Чем они удивляют?

      Реклама

      Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

      Учительница занялась сексом со школьником и расцарапала ему спину

      Недовольный сексуальной жизнью с женой пожилой мужчина получил совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше