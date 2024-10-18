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16:41, 18 октября 2024Экономика

В России захотели увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений

Минюст предложил увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минюст РФ разработал законопроект о повышении размера штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, этот проект уже согласован с Министерством экономического развития.

Уточняется, что речь идет о составах тех преступлений, в которых были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба.

В частности, планируют увеличить штраф за уклонение от уплаты налогов. Сейчас штраф по этой статье предусматривает сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Минюст предложил повысить это значение до «от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей».

Штраф за преднамеренное банкротство, согласно законопроекту, может составить от 800 тысяч до 2 миллионов рублей по первой части и начинаться от четырех миллионов рублей по второй части. На сегодняшний день штрафы по этой статье почти в четыре раза меньше.

Штрафы за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при условии, что оно причинило значительный ущерб, также планируют увеличить.

В Минюсте, уточняет «Интерфакс», это объяснили тем, что размеры штрафов по этим преступлениям давно не пересматривались, а предлагаемые изменения позволят сохранить баланс между превентивной функцией закона и его либерализацией в сфере экономики.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Наказание для должностных лиц, как ожидается, вырастет с 3-5 тысяч рублей до 7-12 тысяч, а для юридических — с 10-20 до 24-48 тысяч рублей.

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      Анастасия Волова
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