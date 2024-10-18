Demostat: в Сербии уровень жизни общества важнее вопроса Косово

В Сербии уровень жизни общества важнее решения вопроса с Косово. Об этом в своем исследовании сообщил исследовательский центр Demostat, пишет издание Danas.

Центр провел опрос граждан Сербии. 44 процента опрошенных проголосовали бы за партию, которая могла улучшить уровень их жизни, в то время как 36 процентов отдали бы голоса за партию, которая решит вопрос Косово.

Исследование также показало позитивный настрой граждан Сербии к Европейскому союзу (ЕС). Однако напрямую их не спросили о том, поддерживают ли они интеграцию Сербии в объединение. По информации издания, поддержка членства страны в ЕС среди населения снижается уже много лет.

Ранее глава министерства внутренних дел страны Ивица Дачич заявил, что президент Сербии Александр Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС. По словам чиновника, невозможно иметь две стратегические ориентации, «быть одновременно за БРИКС и ЕС».