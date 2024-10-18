Мобилизованный россиянин рассказал об ударах ВСУ по бойцам ВС РФ с пленными

Мобилизованный на СВО Тукачев: ВС РФ вели пленных, а артиллерия ВСУ била по ним

Мобилизованный россиянин, автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев рассказал о встрече с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что был свидетелем прицельной атаки артиллерии ВСУ в момент, когда Вооруженные силы (ВС) России вели пленных.

«Так что бы смотреть им в глаза, не сталкивался. Был лишь свидетелем того, как наши штурмовые группы вели пленных, а артиллерия противника прицельно била по ним. Не вышло. Все живые и целые выбрались, прихватив с собой трех пленных солдат ВСУ», — поделился Тукачев.

Ранее стало известно, что военнослужащий ВСУ Ярослав Мазур сдался в плен российским военным, когда во время обстрела его командиры предали своих, сбежав и бросив с ранеными товарищами. По словам украинского военного, его подразделение направили из Сум, даже не объяснив, куда они едут.

Их «запаковали» в БТР и отправили в Курскую область, ничего не рассказывая. На месте они попали под обстрел, забежали в подвал, но к ним залетел беспилотник, после чего двух сослуживцев Мазура ранило. Отправившие украинских солдат на позицию офицеры сразу сбежали, оставив подчиненных. После этого к солдатам ВСУ подошли российские военные и взяли их в плен.