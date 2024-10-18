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16:07, 18 октября 2024Россия

«Я тебе жизнь даю». Во время перестрелки под Курском российские военные уговаривали бойца ВСУ сдаться в плен

В Курской области российские военные пытались убедить бойца ВСУ сдаться в плен
СюжетОбстрел Курска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время перестрелки в Кореневском районе Курской области российские военные уговаривали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Попытки договориться попали на видео, опубликованное военкором WarGonzo.

Ролик снят в полуразрушенном здании во время перестрелки. Между выстрелами слышно, как военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России пытаются убедить украинского солдата перейти на их сторону.

«Я тебе жизнь даю (...) Выходи, дурак!» — кричал один из российских бойцов. В конце видео другой военный сказал: «Сдаваться врагам он не хочет».

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Минобороны РФ рассказало о потере ВСУ 505 человек в Курской области

По информации ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 505 человек в Курской области. Это в два раза больше, чем днем ранее, когда украинская армия лишилась 250 человек личного состава.

Кроме живой силы, ВС РФ удалось уничтожить два танка, бронетранспортер, две боевые машины пехоты и семь орудий, среди которых была американская гаубица M198.

В четверг, 17 октября, в Минобороны заявили о взятии шести солдат ВСУ в плен в приграничном российском регионе.

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Двое пленных бойцов из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отказались от обмена, чтобы избежать повторной отправки в бой. «В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — сказал один из них. Они призвали сослуживцев сложить оружие и сдаться.

По словам военнослужащих, их насильно мобилизовали и отправили на передовую. При этом поддержки со стороны командования там не было — их бросили на произвол судьбы.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще один пленный Ярослав Мазур рассказывал, что был мобилизован насильно, когда возвращался из магазина. С улицы он попал сначала на медкомиссию, а затем «на учебку».

Далее он и его сослуживцы столкнулись с обманом командования. «Из Сум нас сразу отправили, я даже не знал, куда мы едем. Запаковали в БТР и отправили в Курск. Нам ничего не говорили. Просто приехали, выгрузили», — сказал он.

По словам Мазура, под обстрелом они забежали в подвал, куда вскоре прилетел дрон и ранил двоих солдат. Они остались им помочь, в то время как командование сбежало.

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      Александра Д Борисова
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