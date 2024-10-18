Попытка уговорить бойца ВСУ в Курской области сдаться в плен попала на видео

В Кореневском районе Курской области бойца ВСУ уговаривали сдаться в плен

Российские военнослужащие в Кореневском районе Курской области пытались уговорить бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Их общение попало на видео, соответствующие кадры опубликовал военкор WarGonzo в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как военные РФ из полуразрушенного строения разговаривают с украинским солдатом во время перестрелки. Они хотят, чтобы мужчина перешел на их сторону.

До этого Минобороны России показало кадры с моментом авиационной бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Тогда разведка доложила об успешном поражении всех целей.

Еще раньше стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Вооруженным силам России удалось вернуть под контроль деревни Александрия и Старая Сорочина.