Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 18 октября 2024Россия

Попытка уговорить бойца ВСУ в Курской области сдаться в плен попала на видео

В Кореневском районе Курской области бойца ВСУ уговаривали сдаться в плен

Российские военнослужащие в Кореневском районе Курской области пытались уговорить бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Их общение попало на видео, соответствующие кадры опубликовал военкор WarGonzo в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как военные РФ из полуразрушенного строения разговаривают с украинским солдатом во время перестрелки. Они хотят, чтобы мужчина перешел на их сторону.

До этого Минобороны России показало кадры с моментом авиационной бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Тогда разведка доложила об успешном поражении всех целей.

Еще раньше стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Вооруженным силам России удалось вернуть под контроль деревни Александрия и Старая Сорочина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Кеш не вариант». Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать один актив

      Снижение гонораров звезд 2000-х объяснили

      На Украине захотели снести памятники Полтавской битве

      Генсек НАТО признал размещение сил ПВО Aegis в Польше для противодействия России

      Послание 100-летней давности вскрыли в американском городе

      Тренер перечислила простые упражнения для улучшения осанки в домашних условиях

      ВСУ повредили газораспределительную станцию в регионе России

      Перевозящий российский газ теневой флот пополнили новые танкеры

      В ВСУ признали превосходство России в живой силе и технике

      Попытка включить отопление в российском поселке обернулась пеплом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше