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07:00, 20 октября 2024Забота о себе

Названы способные продлить жизнь продукты

Диетолог Кабанов посоветовал есть растительные продукты для продления жизни

Фото: Kristina Igumnova26 / Shutterstock / Fotodom

Для сбалансированного питания чаще всего многим в рационе не хватает клетчатки и растительной пищи, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал продукты, которые способны помочь продлить жизнь.

«В целом главное правило, которое необходимо выполнять для продления жизни с помощью питания, — это формирование правильного и сбалансированного рациона. Чаще всего мы не добираем растительной пищи, растительных белков, клетчатки. Необходимо употреблять в пищу, лучше ежедневно, свежие фрукты и овощи, растительные масла, орехи. Можно добавить в рацион инновационные продукты: растительное мясо и растительное молоко», — объяснил он.

Важно ежедневно употреблять в пищу овощной салат с растительным маслом. Красное мясо стараться заменить птицей и рыбой. На десерт употреблять фрукты вместо соков и сладкой газировки. Все это разнообразие позволит значительно продлить качество и продолжительность жизни

Алексей Кабановдиетолог

Однако при этом важно сократить или вообще исключить из рациона продукты с насыщенными жирами и добавленным сахаром, предупредил он.

«Именно эти два компонента приводят к развитию хронических заболеваний сердца и сосудов, диабету и ожирению. Самый главный враг долголетия — это красное, особенно жирное мясо. Такие сорта мяса как свинина или баранина лучше полностью исключить. А постную говядину есть не чаще раза в неделю. Второй враг — это сахар. Его тоже можно исключить полностью или сократить максимально. В идеале необходимо переходить на сахарозаменители, тем более, что сейчас наука выпускает новые и безопасные варианты. Недавно появились сладкие белки, за которыми большое будущее. Они не углеводы, а белки, в 1000 раз слаще сахара и безопасны для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», — добавил он.

Ранее врач назвал три группы продуктов, которые повышают уровень холестерина.

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