Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 19 октября 2024Бывший СССР

Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта

Порошенко: в первые часы полномасштабного конфликта власть сбежала из Киева
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpess.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые дни конфликта после 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках. Его слова приводит «Страна.ua».

«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в рамках 206 батальона занимался обеспечением эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня, выставлялись блокпосты, организовывалась оборона украинской столицы.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Он задался, вопросом, кто ответит за такие итоги конфликта, и предположил, что президент страны Владимир Зеленский уже подготовился к бегству на вертолете.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Бронегруппа российских военных совершила неожиданный прорыв в Курской области

      В Сербии пообещали помнить подвиг павших советских воинов-освободителей

      Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над российскими регионами

      Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

      Российский военный сбил восемь украинских FPV-дронов

      В «Реале» пожалели о подписании Мбаппе

      Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта

      В ОАЭ прокомментировали свою роль посредника при обмене российских и украинских пленных

      Байден отказался раскрыть подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше