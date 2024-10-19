Порошенко: в первые часы полномасштабного конфликта власть сбежала из Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые дни конфликта после 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках. Его слова приводит «Страна.ua».

«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в рамках 206 батальона занимался обеспечением эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня, выставлялись блокпосты, организовывалась оборона украинской столицы.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Он задался, вопросом, кто ответит за такие итоги конфликта, и предположил, что президент страны Владимир Зеленский уже подготовился к бегству на вертолете.

