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23:03, 19 октября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности признания Понасенкова иноагентом

Евгения Понасенкова признали иноагентом из-за 30 антироссийских роликов

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) был признан иноагентом в том числе из-за 30 антироссийских роликов, в которых он «ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Обнародованный блогером контент, указывается в материалах, несет «идею превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, путем всевозможных аллегорий, метафор и образов».

В документах также отмечается, что Понасенков неоднократно призывал к равнению РФ на государственное устройство стран Европейского союза.

Ранее появилась информация о том, что причиной признания публициста Евгения Понасенкова иноагентом стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Уточняется, что финансирование было в период с мая 2019 года по январь 2022 года — Понасенкову поступило 15 платежей.

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      Маргарита Пименова
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