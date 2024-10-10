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05:16, 10 октября 2024Россия

Названа причина признания Понасенкова иноагентом

Евгения Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

Фото: Freepik

Причиной признания публициста Евгения Понасенкова иноагентом стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда по иску Понасенкова к Минюсту.

Уточняется, что финансирование было в период с мая 2019 года по январь 2022 года — Понасенкову поступило 15 платежей от общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ».

Ранее Гагаринский суд Москвы отказал Евгению Понасенкову в снятии статуса иностранного агента. По мнению представителя Минюста в суде, Понасенков соответствует критериям иностранного агента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram.

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      Юлия Мискевич
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