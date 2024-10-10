Названа причина признания Понасенкова иноагентом

Причиной признания публициста Евгения Понасенкова иноагентом стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда по иску Понасенкова к Минюсту.
Уточняется, что финансирование было в период с мая 2019 года по январь 2022 года — Понасенкову поступило 15 платежей от общества с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ».
Ранее Гагаринский суд Москвы отказал Евгению Понасенкову в снятии статуса иностранного агента. По мнению представителя Минюста в суде, Понасенков соответствует критериям иностранного агента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram.