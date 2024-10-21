Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
4:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
14:11, 21 октября 2024Спорт

Бетербиев оценил целесообразность реванша с Биволом

Артур Бетербиев счел нецелесообразным реванш с Дмитрием Биволом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев оценил целесообразность проведения реванша с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит RT.

По мнению спортсмена, все точки над i в этой истории расставлены. «На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка?» — отметил Бетербиев.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев призвал провести повторный поединок между боксерами. По его словам, противостояние оставило вопросы.

12 октября Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Россиянин получил серьезные ожоги в коломенском автобусе

      Небензя назвал последствие вторжения ВСУ в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше