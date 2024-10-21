Бетербиев оценил целесообразность реванша с Биволом

Артур Бетербиев счел нецелесообразным реванш с Дмитрием Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев оценил целесообразность проведения реванша с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит RT.

По мнению спортсмена, все точки над i в этой истории расставлены. «На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка?» — отметил Бетербиев.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев призвал провести повторный поединок между боксерами. По его словам, противостояние оставило вопросы.

12 октября Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.