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18:12, 21 октября 2024Моя страна

Российский курортный комплекс признали лучшим спа-курортом в мире

Mriya Resort & Spa в Крыму признали лучшим спа-курортом в мире

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Крымский Mriya Resort & Spa признали лучшим люксовым спа-курортом в мире по версии престижной премии для отельеров премиум-сегмента — World Luxury Hotel Awards. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе российского курорта.

Торжественная церемония награждения состоялась 20 октября на Бали. Mriya также назвали лучшим оздоровительным и семейным курортом класса «люкс» в Европе.

«Победа вносит вклад в развитие туристического бренда России на мировой арене и формирование качественно нового премиального сервиса в стране», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе также подчеркнули, что Mriya стала единственным российским курортом, который завоевал 41 мировую и европейскую награды, а также 80 ведущих в индустрии отечественного гостеприимства.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице» — крупной распродаже, которая проходит в последние выходные ноября. К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика». Отдохнуть со скидкой можно в гостиницах Крыма, Краснодарского края, Тверской и Брянской областей.

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      Фариза Бацазова
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