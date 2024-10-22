Альфонс обманул российскую студентку на более чем полтора миллиона рублей и был задержан

В Екатеринбурге альфонс обманул студентку на 1,6 млн рублей, его задержали

В Екатеринбурге полиция задержала 24-летнего альфонса, который обманул 23-летнюю студентку на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он уже частично признал вину и сообщил, что все деньги потратил на личные нужды.

По данным издания, пара познакомилась весной в общей компании. Ребята сразу понравились друг другу, и у них начались отношения. Через несколько месяцев молодой человек попросил у возлюбленной 200 тысяч в долг. Она перевела ему эту сумму с кредитной карты. Вскоре аферист заявил, что им надо расстаться из-за его долга в 850 тысяч. Не желавшая прекращать общение студентка оформила эту сумму в кредит под залог своей квартиры и передала деньге мужчине.

В течение нескольких месяцев пострадавшая продолжала давать деньги мошеннику. В результате общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. В какой-то момент студентка поняла, что долги ей возвращать не будут, и обратилась в полицию.

Ранее в аэропорту Внуково полиция задержала жителя Екатеринбурга, который пообещал 25-летней жительнице Подмосковья отвезти ее на конкурс красоты, взял 194 тысячи рублей якобы для оплаты участия и исчез.