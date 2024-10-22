Бывший футболист сборной России упрекнул игрока «Зенита» за слова о пользе пива

Сергей Овчинников упрекнул игрока «Зенита» Глушенкова за слова о пользе пива

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников оценил высказывание игрока «Зенита» Максима Глушенкова о пользе пива после матчей. Его слова приводит «Советский спорт».

Экс-футболист согласился с мнением полузащитника, однако упрекнул его в том, что он озвучил это публично. «Все-таки футбол несет для молодежи определенную социальную нагрузку, и прежде чем что-то говорить, надо думать», — заявил Овчинников.

Ранее Глушенкова поддержал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. «Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное — не перебарщивать», — отметил футболист.

11 октября Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.