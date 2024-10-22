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19:05, 22 октября 2024Путешествия

Член экипажа роскошного круизного лайнера тайком снял на видео в туалете тысячу людей

Фото: Darthvadrouw / Wikimedia

Член экипажа роскошного круизного лайнера Symphony of the Seas тайком снял на видео в туалете около тысячи людей. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что коллективный иск подала в суд Флориды пассажирка Джейн Доу. Известно, что скрытую камеру нашли под раковиной в уборной в феврале. Служба безопасности заподозрила сотрудника Арвина Джозефа Мирасола и задержала его до прибытия судна в Форт-Лодердейл.

Правоохранительные органы обнаружили на его электронных устройствах многочисленные видеозаписи детей в возрасте от 2 до 17 лет. Кроме того, было установлено, что он прятался под кроватями пассажиров и снимал их на телефон, пока те купались в душе, чтобы потом распространять кадры в сети.

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При этом уточняется, что компания Royal Caribbean, которой принадлежит судно, знала о происходившем как минимум с марта 2023 года, однако не предприняла ничего, чтобы защитить пассажиров.

Ранее туристка отправилась в семейное путешествие на роскошном круизном лайнере Harmony of the Seas, которое обернулось для нее ошибочным арестом из-за тяжкого преступления ее тезки. Женщина рассказала, что круиз был организован ради ее брата, поборовшего рак.

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      Марк Успенский
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