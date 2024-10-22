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11:52, 22 октября 2024Силовые структуры

Двух российских полицейских задержали за бизнес на незаконной выдаче госномеров

В Красноярске задержали полицейских, выдававших красивые номера за взятки

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске российские силовики раскрыли преступную группу, построившую бизнес на незаконных действиях при регистрации транспорта и выдаче государственных номеров. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Среди задержанных несколько российских полицейских — начальник и старший инспектор ГАИ — и двое местных жителей. Мужчины находили людей, заинтересованных в совершении регистрационных действий с транспортными средствами, конструкция которых не соответствовала требованиям безопасности, а также тех, кто хотел получить «красивые» номера с конкретными буквенно-цифровыми обозначениями. Обвиняемые способствовали незаконной выдаче государственных регистрационных номеров транспортного средства и обеспечивали постановку авто на учет.

Бизнес процветал с марта по октябрь 2024 года, пока всех четверых не задержали. Общий доход от нелегальной деятельности еще предстоит выяснить, но известно, что за постановку на учет четырех автомобилей, которые из-за своей конструкции не могли пройти процедуру законно, злоумышленники получили не менее 150 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что начальников отделений технадзора ГИБДД в двух округах Москвы отправили в СИЗО

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      Владимир Седов
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