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16:02, 22 января 2024Силовые структуры

Начальников отделений технадзора ГИБДД в двух округах Москвы отправили в СИЗО

Начальников двух окружных отделений технадзора ГИБДД Москвы отправили в СИЗО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Начальникам отделений технического надзора ОГИБДД УВД по Юго-восточному административному округу (ЮВАО) и Южному административному округу (ЮАО) по ходатайству следствия избрали меру пресечения. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Речь идет об Александре Лесникове (ЮВАО) и Александре Шувалове (ЮАО), которые обвиняются в получении взятки. Обоих на время расследования уголовного дела отправили в СИЗО. Суд установил срок содержания под стражей до 16 марта 2024 года.

9 июня 2023 года сообщалось, что бывшего инспектора по особым поручениям отделения надзора за техническим состоянием транспортных средств УГИБДД по Ставропольскому краю заподозрили в получении взятки в миллион рублей от коллег.

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      Владимир Седов
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