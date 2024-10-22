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20:32, 22 октября 2024Экономика

Энергетик высказался о готовности Европы к отопительному сезону

Энергетик Юшков: Европа накопила большие запасы газа к отопительному сезону

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейские страны накопили большие запасы газа к отопительному сезону, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков. О готовности Европы к зиме энергетик высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Европа, как и в предыдущие два года, накопила большие запасы газа. Однако практика показывает, что на самом деле почти стопроцентная закачка подземных хранений газа (ПХГ) — это во многом излишняя перестраховка, которая приводит лишь к дополнительным тратам. Получается, что они запасаются много, компании платят за хранение газа, а при этом зимы довольно теплые. Поэтому они выходят из отопительного сезона с большими остатками и весь остальной год тоже платят за хранение этого газа в ПХГ», — рассказал Юшков.

Большая заполненность — это дополнительные издержки

Игорь Юшковэнергетик

При этом энергетик отметил, что если будет суровая зима, то в таком случае Европа сможет пройти отопительный сезон и после него не будет нести дополнительные траты.

«А если еще и прекратится транзит через Украину, то они лишатся 15 миллиардов "кубов" газа в годовом выражении. Соответственно, они быстрее будут проедать газ из ПХГ. Но тут важно помнить, что в Европе сократился объем потребления газа очень сильно, и таким образом рынок сбалансировался. Поэтому какого-то глубочайшего кризиса истощения газа из ПХГ у них не произойдет зимой, но темпы отбора будут зависеть от погоды», — заключил он.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года доля российского СПГ в импорте ЕС увеличилась до 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее.

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      Алена Шевченко
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