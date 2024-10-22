Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 22 октября 2024Мир

МИД КНР подтвердил достижение соглашения с Индией по приграничному вопросу

МИД Китая подтвердил достижение соглашения с Индией по приграничному вопросу

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай и Индия достигли плана решения по приграничному вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подтвердил слова главы МИД Индии Субрахманьяма Джайшанкара о прекращении четырехлетнего приграничного противостояния. «На следующем этапе Китай вместе с Индией будет претворять в жизнь соответствующие решения», — рассказал дипломат.

По словам Линь, Нью-Дели и Пекин в последнее время поддерживали тесные контакты относительно пограничного вопроса по дипломатическим и военным каналам.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021

Отношения между Пекином и Нью-Дели были заморожены, когда в мае 2020 года в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений с жертвами между военными Китая и Индии. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Стороны обвиняли друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

В этом же году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш. Между двумя странами проходит немаркированная граница протяженностью 3488 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Анжелика Бережная
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

      Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

      В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше