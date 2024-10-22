МИД КНР подтвердил достижение соглашения с Индией по приграничному вопросу

МИД Китая подтвердил достижение соглашения с Индией по приграничному вопросу

Китай и Индия достигли плана решения по приграничному вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подтвердил слова главы МИД Индии Субрахманьяма Джайшанкара о прекращении четырехлетнего приграничного противостояния. «На следующем этапе Китай вместе с Индией будет претворять в жизнь соответствующие решения», — рассказал дипломат.

По словам Линь, Нью-Дели и Пекин в последнее время поддерживали тесные контакты относительно пограничного вопроса по дипломатическим и военным каналам.

Отношения между Пекином и Нью-Дели были заморожены, когда в мае 2020 года в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений с жертвами между военными Китая и Индии. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Стороны обвиняли друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

В этом же году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш. Между двумя странами проходит немаркированная граница протяженностью 3488 километров.