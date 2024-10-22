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20:10, 22 октября 2024Экономика

Москвичам назвали срок наступления заморозков

Синоптик Шувалов: заморозки вернутся в Москву в выходные

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Заморозки вернутся в столицу в конце недели. В какой срок наступит похолодание, москвичам рассказал глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Его слова приводит RTVI.

Со среды, 23 октября, столичный регион накроют дожди: поначалу они будут небольшими, но в четверг и пятницу местами станут умеренными. С пятницы под действием антициклона ситуация изменится, в Москве и области осадки прекратятся.

Столбики термометров начнут постепенно опускаться, к выходным достигнув отметки в 5-9 градусов тепла. «Дневная температура уже не будет выше 10 градусов», — отметил синоптик. Ночью прогнозируются слабые заморозки — от нуля до плюс двух градусов. Менять резину Шувалов пока не советует.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей столицы о ветреной погоде 23 октября. В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

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      Виктория Клабукова
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