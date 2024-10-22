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18:39, 22 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр: 23 октября в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среду, 23 октября, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом предупредили жителей столичного региона в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«Период предупреждения с 9:00 до 21:00 23 октября», — уточнили метеорологи. Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим водителей призвали не парковать автомобили рядом с деревьями, а пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции.

Ранее москвичам рассказали, что в ноябре не стоит ждать предзимних холодов. По сведениям синоптиков, предстоящий месяц окажется теплее климатической нормы. На это указывает погодный режим, установившийся в мегаполисе осенью.

Снежный покров в Москве традиционно устанавливается в конце ноября. В тот же период Москву накроет снегом и в этом году, спрогнозировали специалисты.

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      Нина Ташевская
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