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15:05, 22 октября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве будет теплее климатической нормы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ноябрь не испугает жителей столицы предзимними холодами. Прогноз погоды на следующий месяц телеканалу «Москва 24» дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, предстоящий ноябрь окажется теплее климатической нормы. На это указывает погодный режим, установившийся в мегаполисе осенью. «Будем надеяться, что при условии положительной аномалии она все-таки сохранится слабоположительной», — рассказала Позднякова.

Снежный покров в Москве традиционно устанавливается в конце ноября. В тот же период Москву накроет снегом и в этом году, полагает метеоролог.

Последние дни октября, как предупреждает Позднякова, обещают быть дождливыми. За счет этой недели восполнится месячная норма осадков. «Последние числа октября будут с дождями, может быть, даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — сказала собеседница телеканала. Дожди начнутся в среду, 23 октября, и продолжатся до выходных, когда Москва попадет под действие антициклона. Днем воздух остынет до плюс 5-8 градусов, ночью столбики термометров опустятся ниже нуля — до минус 2-3 градусов. Вместе с тем температура в целом будет выше климатической нормы на три градуса, подытожила Позднякова.

Помимо этого, со среды в Москве станет ветрено. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, небо с 23 числа затянется облаками, и солнечная погода сменится дождями.

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      Виктория Клабукова
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