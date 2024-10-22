Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 22 октября 2024Россия

Прикованная к кровати россиянка обрела возможность ходить спустя 25 лет

В Кургане врачи вернули возможность ходить 25 лет прикованной к кровати женщине

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Кургане врачи вернули возможность ходить 25 лет прикованной к кровати женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

В конце 90-х женщина получила травму, в результате чего в ее тело установили металлическую конструкцию. После этого пациентка потеряла возможность ходить. Врачи боялись проводить ей повторную операцию из-за риска осложнений.

Провести операцию решились хирурги Центра Илизарова. Они предложили провести вмешательство, подобных которому не было в практике российских врачей. Операция прошла успешно, сейчас россиянка уже может самостоятельно вставать и ходить.

Ранее жительнице Нижегородской области удалили иглу, с которой она проходила несколько лет. Инородное тело находилось в ротовой полости женщины. При каких обстоятельствах игла попала в организм россиянки, неизвестно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Названы главные страховщики танкеров с российской нефтью

      ВСУ второй раз за час атаковали ракетами российский регион

      Индия отказалась бороться с долларом

      Путин на встрече с Моди подшутил над трудностями переводчика

      Прикованная к кровати россиянка обрела возможность ходить спустя 25 лет

      Internet Archive оштрафовали в России на миллионы рублей

      Назван главный тренд в ИИ в 2025 году

      Хинштейн заявил о задержании шести человек по делу начальника самарского главка МЧС

      В России прокомментировали атаку ВСУ на спиртзаводы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше