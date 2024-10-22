Прикованная к кровати россиянка обрела возможность ходить спустя 25 лет

В Кургане врачи вернули возможность ходить 25 лет прикованной к кровати женщине

В Кургане врачи вернули возможность ходить 25 лет прикованной к кровати женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

В конце 90-х женщина получила травму, в результате чего в ее тело установили металлическую конструкцию. После этого пациентка потеряла возможность ходить. Врачи боялись проводить ей повторную операцию из-за риска осложнений.

Провести операцию решились хирурги Центра Илизарова. Они предложили провести вмешательство, подобных которому не было в практике российских врачей. Операция прошла успешно, сейчас россиянка уже может самостоятельно вставать и ходить.

Ранее жительнице Нижегородской области удалили иглу, с которой она проходила несколько лет. Инородное тело находилось в ротовой полости женщины. При каких обстоятельствах игла попала в организм россиянки, неизвестно.