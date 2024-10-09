Россиянка несколько лет прожила с иглой во рту и случайно узнала об этом

Жительница Нижегородской области несколько лет прожила с иглой во рту

Жительница Нижегородской области несколько лет прожила с иглой во рту. Об этом ничего не подозревающей женщине рассказали после планового обследования, сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

На опубликованном рентгеновском снимке видно инородное тело, застрявшее в десне россиянки.

Длина иглы составила около двух сантиметров. За все предшествовавшее обследованию время женщина ничего не знала об инородном теле и никогда не жаловалась на какие-либо болезненные ощущения. При каких обстоятельствах появилась игла, также неизвестно. После обнаружения ее успешно извлекли.

Ранее в Подмосковье врачи удалили 80-сантиметровую опухоль из тела россиянки. Женщина игнорировала новообразование на протяжении двух лет, при этом она жаловалась на боли в нижней части живота.