Россиянка два года игнорировала опухоль в теле и вырастила ее до огромных размеров

Под Москвой пациентке удалили 80-сантиметровую опухоль

В Подмосковье врачи удалили огромную опухоль из тела пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Новообразование в теле россиянки появилось около двух лет назад. Женщина долгое время игнорировала признаки болезни, выражавшиеся в болях в нижней части живота. Все это время она принимала таблетки.

На момент обращения опухоль достигла размера 40 сантиметров. К врачам пациентка обратилась только после того как ей стало трудно вести полноценную жизнь.

Ранее в Краснодаре мужчине удалили 17-килограммовую опухоль. Мужчина также длительное время не обращался за помощью, поскольку считал свои разбухшие бока возрастными изменениями организма.