Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 7 августа 2024Россия

Огромную опухоль удалили из тела «оскуфевшего» россиянина

В Краснодаре хирурги удалили 17-килограммовую опухоль из тела мужчины

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Хирурги в Краснодаре удалили огромную опухоль из тела мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина длительное время не обращался к врачам, думая, что набирает вес из-за особенностей организма и возраста. Канал назвал происходившее с ним «псевдоскуфением» и опубликовал рентгеновский снимок с раздавшимися боками россиянина.

На момент операции новообразование весило 17 килограммов. Операция продолжалась четыре часа. После удаления опухоли пациент идет на поправку.

Ранее во Владивостоке пенсионерке вырезали 39-килограммовую опухоль. Она страдала от целого ряда симптомов. Их причиной оказалась опухоль яичника. Пациентку успешно прооперировали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Рассекречены планы ядерной войны гитлеровской Германии. Нацисты хотели разбомбить города СССР

      Раскрыты главные требования к настоящим друзьям

      В городском освещении увидели опасность для насекомых

      Памятник Ленину в Москве облили краской

      Полиция нагрянула с обысками в администрацию российского района

      В России резко упало количество одного вида сделок

      В Эстонии большинство граждан заявили о недовольстве новым правительством

      В главной российской «кубышке» стало меньше денег

      Мать эстонского футболиста запретила ему играть на Украине

      Россиянин попросил друга детства найти киллера для неверного мужа любовницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше