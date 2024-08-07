Огромную опухоль удалили из тела «оскуфевшего» россиянина

В Краснодаре хирурги удалили 17-килограммовую опухоль из тела мужчины

Хирурги в Краснодаре удалили огромную опухоль из тела мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина длительное время не обращался к врачам, думая, что набирает вес из-за особенностей организма и возраста. Канал назвал происходившее с ним «псевдоскуфением» и опубликовал рентгеновский снимок с раздавшимися боками россиянина.

На момент операции новообразование весило 17 килограммов. Операция продолжалась четыре часа. После удаления опухоли пациент идет на поправку.

Ранее во Владивостоке пенсионерке вырезали 39-килограммовую опухоль. Она страдала от целого ряда симптомов. Их причиной оказалась опухоль яичника. Пациентку успешно прооперировали.