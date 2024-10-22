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14:06, 22 октября 2024Экономика

«Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

«Т-Банк» разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Т-Банк» разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро. В общей сложности объем разблокированных активов составил 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя правления «Т-Банка» Станислава Близнюка.

Речь идет о части средств валютных фондов «Вечный портфель», которые были заблокированы из-за санкций. Как уточнил Близнюк, теперь 450 клиентов банка могут снова распоряжаться своими активами.

При этом вторая половина активов все еще остается заблокированной. Их перевели в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды. «Из ЗПИФов сможем вернуть деньги в случае частичной или полной разблокировки активов», — уточнил Близнюк.

В середине октября стало известно о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг. Нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 миллиарда рублей. В ходе первого этапа обмена, который прошел в августе 2024 года, были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей. Сейчас организатор торгов изучает возможность проведения третьего этапа выкупа ценных бумаг.

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