В Харьковской области рассказали об активности ВСУ в Изюме

Харьковская ВГА сообщила об увеличении активности ВСУ в Изюме

В Изюме Харьковской области увеличилась активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

«Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей», — рассказали в администрации.

Украинские военные, находясь далеко от линии фронта, занимаются пьянством и мародерством, отмечается в сообщении.

Ранее глава ВГА Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление. По его словам, у украинской армии большие потери в регионе, и их стараются восполнять.