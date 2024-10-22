В России мужчина поджег хостел с мигрантами и попал на видео

В Тверской области мужчина поджег мигрантский хостел и попал на видео

В Тверской области мужчина поджег хостел с мигрантами и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

На кадрах неизвестный идет по коридору, распрыскивая из емкости жидкость — вероятно, горючее. Затем он вступает в спор с обитателями общежития и поджигает хостел.

Местные жители сообщили, что в помещениях проживают мигранты. На время тушения пожара их разместили в местном Доме культуры. Некоторым из иностранцев потребовалась медицинская помощь.

Ранее житель Кургана поджег дом соседей из-за личной неприязни к ним. Он купил горючую жидкость и поджег их жилище. В это время хозяева были дома, однако вовремя заметили огонь.