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15:31, 22 октября 2024Россия

В России мужчина поджег хостел с мигрантами и попал на видео

В Тверской области мужчина поджег мигрантский хостел и попал на видео

В Тверской области мужчина поджег хостел с мигрантами и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

На кадрах неизвестный идет по коридору, распрыскивая из емкости жидкость — вероятно, горючее. Затем он вступает в спор с обитателями общежития и поджигает хостел.

Местные жители сообщили, что в помещениях проживают мигранты. На время тушения пожара их разместили в местном Доме культуры. Некоторым из иностранцев потребовалась медицинская помощь.

Ранее житель Кургана поджег дом соседей из-за личной неприязни к ним. Он купил горючую жидкость и поджег их жилище. В это время хозяева были дома, однако вовремя заметили огонь.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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