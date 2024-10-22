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11:44, 22 октября 2024Россия

В России выброшенный из окна мусор едва не придавил коляску с ребенком и попал на видео

В Ленобласти выброшенный из окна мусор едва не придавил коляску с ребенком

В Мурино Ленинградской области выброшенный из окна пакет с мусором упал в нескольких сантиметрах от коляски и едва не придавил ребенка, лежащего в ней. Об этом, публикуя кадры случившегося, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах, снятых на Привокзальной площади, видно, как мусорный пакет падает прямо у коляски, которая стоит у лавки. Видеозапись заканчивается тем, что родители стремительно увозят коляску с ребенком подальше от места падения пакета.

Предварительно, мусор из окна выбросил ребенок. Отец девочки, находившейся в коляске, выложил в местных чатах видео и выяснил, кто виноват, — ему написали родители мальчика и извинились. С ними отец девочки назначил личную встречу.

Ранее в центре Москвы мужчина сорвался с парапета и упал с высоты нескольких метров на коляску с ребенком. У пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брюшной полости.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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