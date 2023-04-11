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11:38, 11 апреля 2023Россия

Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы

SHOT: в Москве бездомный мужчина упал с парапета на коляску с ребенком

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Москвы мужчина сорвался с парапета и упал с высоты нескольких метров на коляску с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина с коляской шла по подземному переходу на Комсомольской площади. В этот момент на коляску упал не удержавшийся на парапете мужчина. Очевидны опознали в нем бездомного, которого часто видят в этом районе города. 44-летний россиянин был пьян, уточняет SHOT.

Ребенка госпитализировали. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брюшной полости.

В начале марта в Бурятии глыба снега упала на коляску и придавила находившегося в ней ребенка. По словам матери, удар пришелся в голову мальчика. Ребенку провели исследования, после чего он продолжил лечение дома. Сотрудники СК России и прокуратура начали проверку в связи с инцидентом.

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Алан Босиков
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