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04:35, 23 октября 2024Бывший СССР

Зеленский обратился с предложением к России. Он считает, что оно поможет положить конец горячей фазе конфликта

Зеленский назвал первым шагом к деэскалации отказ от ударов по энергообъектам

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может поспособствовать перемирию с Россией.

Первым шагом он назвал отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако украинский лидер подчеркнул, что он должен быть взаимным.

Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент полагает, что если обе стороны конфликта заключат подобное соглашение, оно станет значительным шагом на пути к деэскалации. Он отметил, что в ходе первого мирного саммита Киев «увидел, что может быть принято решение по энергетической безопасности».

Предложение Зеленского прозвучало на фоне проблем Украины с энергетической инфраструктурой

В связи с растущими проблемами с энергетической инфраструктурой Украине пришлось сократить в сентябре импорт электричества в 1,6 раза. В прошлом месяце страна закупила электроэнергии всего на 83,1 миллиона долларов, при этом в августе было импортировано электричества на 136,3 миллиона долларов.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, одной из причин падения импорта электроэнергии являются проблемы с украинской инфраструктурой. Кроме того, считает он, это обусловлено ростом ее потребления в европейских странах, ранее согласившихся поставлять электричество на Украину.

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Проблемы с энергетическим сектором также вынудили Украину запросить импорт электроэнергии из пяти европейских стран — Польши, Великобритании, Словакии, Венгрии и Молдавии. Одновременно с этим руководство национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» призвало граждан экономить электроэнергию.

Россия была готова прекратить атаки на энергообъекты, но Украина сорвала сделку

Президент России Владимир Путин был согласен принять предложение Турции прекратить удары по украинским энергетическим объектам, однако Киев отказался от соглашения, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что до нападения украинских войск на Курскую область в начале августа Москва была готова пойти на такой шаг, но Киев, в свою очередь, решил поступить иначе.

По словам Шойгу, украинские власти вторжением в российский регион попытались принудить Россию пойти на переговоры на своих условиях. «Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение"», — отметил он.

Решение Украины сорвать инициативу по отказу от ударов по энергообъектам объясняется политической игрой президента республики Владимира Зеленского, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он полагает, что Зеленский стремится поставить всех, включая Запад, в определенные условия, связанные с поддержкой Украины. По мнению депутата, глава государства прибегает к нестандартным мерам, поскольку не верит, что одержать победу можно традиционными способами.

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      Марина Совина
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