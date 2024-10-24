«Ашан» опроверг слухи об уходе из России

В «Ашане» прокомментировали информацию об уходе с российского рынка

В «Ашане» прокомментировали информацию о том, что продуктовый ретейлер уйдет с российского рынка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания указал, что слухи о том, что компания покинет Россию ходят уже несколько лет. По его словам, они не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, что они не комментируют слухи.

Информация о возможном уходе «Ашана» появилась во французской прессе. Газета La Lettre со ссылкой на неназванные источники писала, что компания нашла покупателя российской «дочки» и находится на финальном этапе переговоров, однако не стала его раскрывать.

Торговая сеть «Ашан» работает на российском рынке с 2002 года. После 24 февраля 2022 года Auchan отказалась уйти из России, мотивируя это необходимостью обеспечивать доступ населения к продуктам питания.