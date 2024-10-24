Множество бойцов СВО съехались в поселок под Волгоградом на похороны сослуживца

Огромное число бойцов специальной военной операции (СВО) съехались в рабочий поселок Светлый Яр под Волгоградом. В местном Доме культуры прошла церемония прощания с погибшим в зоне боевых действий Николаем Устьянцевым.

Проститься с 40-летним Устьянцевым приехали сослуживцы. По словам Надежды, супруги погибшего бойца, мужчина получил повестку 24 сентября 2022 года. До мобилизации он ездил работать на вахту. «Сказал: "Раз призвали, значит, пойдем". Дважды за два года приходил в отпуск, первый раз уехал даже на пару дней раньше. Говорил, там ребята мои», — вспоминает его жена.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Боец был награжден орденом Суворова и двумя орденами Мужества

Устьянцев был старшим сержантом, командиром взвода мотострелков. За время участия в спецоперации получил два ранения, был награжден орденом Суворова, штурмовым крестом и орденом Мужества. Вторым орденом Мужества Устьянцев награжден посмертно.

«Когда все это закончится, ты не представляешь, сколько людей к нам будет со всей России приезжать», — вспоминает Надежда слова супруга.

Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься Надежда Устьянцева супруга погибшего

Устьянцев погиб в ночь с 8 на 9 октября при выполнении боевого задания. Его группа подорвалась на дистанционно управляемых фугасах. У него остались жена и двое детей.

Фото: Александр Река / ТАСС

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

В Забайкалье местные жители выстроились в огромную очередь на похоронах бойца СВО. Чтобы почтить память Артема Дамбаева, россияне образовали живой коридор протяженностью 40 километров.

В марте 2022 года военный отправился в зону СВО. В один из дней его батальон попал в засаду — тогда Дамбаев прикрыл отход танковой колонны, пожертвовав жизнью ради спасения 150 сослуживцев. В июне того же года были организованы похороны солдата. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.

Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции

Президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на спецоперации.

«В этом конфликте разные ситуации бывают: кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несет большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского главы Александра Лукашенко, в то же время российский лидер твердо считает, что он прав. Лукашенко отметил, что Путин предложил Западу вариант урегулирования конфликта на Украине, на что не получил ответа.