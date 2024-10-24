Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 24 октября 2024Россия

Старший сержант погиб в зоне спецоперации. Проститься с ним приехало огромное число сослуживцев

Множество бойцов СВО съехались в поселок под Волгоградом на похороны сослуживца

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Огромное число бойцов специальной военной операции (СВО) съехались в рабочий поселок Светлый Яр под Волгоградом. В местном Доме культуры прошла церемония прощания с погибшим в зоне боевых действий Николаем Устьянцевым.

Проститься с 40-летним Устьянцевым приехали сослуживцы. По словам Надежды, супруги погибшего бойца, мужчина получил повестку 24 сентября 2022 года. До мобилизации он ездил работать на вахту. «Сказал: "Раз призвали, значит, пойдем". Дважды за два года приходил в отпуск, первый раз уехал даже на пару дней раньше. Говорил, там ребята мои», — вспоминает его жена.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Боец был награжден орденом Суворова и двумя орденами Мужества

Устьянцев был старшим сержантом, командиром взвода мотострелков. За время участия в спецоперации получил два ранения, был награжден орденом Суворова, штурмовым крестом и орденом Мужества. Вторым орденом Мужества Устьянцев награжден посмертно.

«Когда все это закончится, ты не представляешь, сколько людей к нам будет со всей России приезжать», — вспоминает Надежда слова супруга.

Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься

Надежда Устьянцевасупруга погибшего

Устьянцев погиб в ночь с 8 на 9 октября при выполнении боевого задания. Его группа подорвалась на дистанционно управляемых фугасах. У него остались жена и двое детей.

Фото: Александр Река / ТАСС

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

В Забайкалье местные жители выстроились в огромную очередь на похоронах бойца СВО. Чтобы почтить память Артема Дамбаева, россияне образовали живой коридор протяженностью 40 километров.

В марте 2022 года военный отправился в зону СВО. В один из дней его батальон попал в засаду — тогда Дамбаев прикрыл отход танковой колонны, пожертвовав жизнью ради спасения 150 сослуживцев. В июне того же года были организованы похороны солдата. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.

Материалы по теме:
Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание
Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание
11 октября 2024
«Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?
«Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?
14 октября 2024
«Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО
«Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО
14 октября 2024

Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции

Президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на спецоперации.

«В этом конфликте разные ситуации бывают: кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несет большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского главы Александра Лукашенко, в то же время российский лидер твердо считает, что он прав. Лукашенко отметил, что Путин предложил Западу вариант урегулирования конфликта на Украине, на что не получил ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская ФАБ-3000 разом уничтожила десятки украинских солдат в зоне СВО

      Пашиняна и Алиева заметили за частыми разговорами во время заседания БРИКС

      Стала известна позиция сборной России в обновленном рейтинге ФИФА

      Во всех аэропортах Турции объявили тревогу из-за возможных терактов

      Космические силы США получат вторую тяжелую ракету для военных запусков

      МИД Франции назвал условие для вступления Украины в НАТО

      Напавший на российского полицейского забрал табельный пистолет и скрылся

      Банда хакеров оформляла кредиты на участников СВО и попалась ФСБ в российском регионе

      В МИД раскрыли детали закрытия консульства в Познани

      Путин открыл заседание «БРИКС-плюс/аутрич»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше