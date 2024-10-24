Глава томского департамента по культуре получал зарплату за фиктивного работника и попался

Главе департамента по культуре Томской области дали 3 года за хищение 3 млн руб.

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима начальника департамента по культуре Томской области, который восемь лет получал заработную плату за фиктивного работника и успел похитить три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с 2009 по 2017 годы подсудимый, занимая руководящую должность в государственном образовательном учреждении, приказал подчиненным фиктивно трудоустроить лицо, а затем сам получал за него заработную плату. В тот же период он был назначен на должность главы департамента по культуре, но продолжил получать выплаты за фиктивно трудоустроенное лицо.

Общая сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

Мужчину признали виновным по статьям 160 («Хищение путем присвоения чужого имущества в крупном размере») и 33, 160 («Организация хищения путем присвоения чужого имущества в особо крупном размере») УК РФ. Его также лишили права занимать должности в органах государственной и местной власти на два года.

От наказания по статье о хищении чиновника освободили в связи с истечением сроков давности.

Ранее следователи МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения более 45 миллионов рублей у Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции.