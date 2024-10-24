Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 24 октября 2024Силовые структуры

Глава томского департамента по культуре получал зарплату за фиктивного работника и попался

Главе департамента по культуре Томской области дали 3 года за хищение 3 млн руб.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима начальника департамента по культуре Томской области, который восемь лет получал заработную плату за фиктивного работника и успел похитить три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с 2009 по 2017 годы подсудимый, занимая руководящую должность в государственном образовательном учреждении, приказал подчиненным фиктивно трудоустроить лицо, а затем сам получал за него заработную плату. В тот же период он был назначен на должность главы департамента по культуре, но продолжил получать выплаты за фиктивно трудоустроенное лицо.

Общая сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

Мужчину признали виновным по статьям 160 («Хищение путем присвоения чужого имущества в крупном размере») и 33, 160 («Организация хищения путем присвоения чужого имущества в особо крупном размере») УК РФ. Его также лишили права занимать должности в органах государственной и местной власти на два года.

От наказания по статье о хищении чиновника освободили в связи с истечением сроков давности.

Ранее следователи МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения более 45 миллионов рублей у Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      Врач назвал требующие «немедленно бежать в скорую» симптомы

      Названа дата заседания по аресту замминистра энергетики Мочальникова

      Россиян предупредили о новых уловках газовщиков-аферистов

      Женщина застряла между рогами дерущихся оленей

      Глава томского департамента по культуре получал зарплату за фиктивного работника и попался

      В российском зоопарке показали Кисуню

      Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

      Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше