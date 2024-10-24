Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

Жители Челябинской области вышли на сход из-за убийства таксистки

В городе Коркино (Челябинская область) двоих цыган 17 и 19 лет заподозрили в жестокой расправе над 40-летней женщиной-таксистом. Громкое преступление уже стало причиной погромов со стрельбой и спецназом.

Двоих цыган заподозрили в расправе над таксисткой

Утром в четверг, 24 октября, СМИ сообщили о том, что в Челябинской области разыскивают двоих цыган, расправившихся с таксисткой, — преступление было совершено в Коркино. Женщину накануне вечером нашли в частном секторе на улице Ватутина без признаков жизни.

Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси. По его словам, пострадавшая получила три или четыре ножевых ранения, затем ее выбросили из машины, а сам автомобиль стоял чуть подальше от нее. Мужчина отметил, что на связь она не выходила и тревожную кнопку, видимо, просто не успела нажать. Он также сказал, что у потерпевшей остались двое детей.

Подозреваемого в расправе задержали сотрудники ФСБ

Вечером в четверг в управлении Следственного комитета (СК) по Челябинской области сообщили «Ленте.ру», что в Коркино сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и СК установили личность подозреваемого в расправе над таксисткой — им оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Она не выжила.

В Коркино начались погромы из-за преступления

Сотрудники правоохранительных органов в Коркино сдерживают погромы после расправы над 40-летней таксисткой. Разъяренная толпа стала переворачивать и громить машины, ломая стекла и поджигая их. По данным Telegram-канала Ural Mash, речь идет о тех машинах, которые толпа считает цыганскими.

Из Челябинска в город прибывают дополнительные силы Росгвардии. В Коркино уже начались задержания — на месте десятки машин полиции и ОМОН. 74.RU пишет, что сотрудники правоохранительных органов «действуют жестко».

Двух человек в Коркино госпитализировали с огнестрельными ранениями

Как пишет Mash, два человека в Коркино получили огнестрельные ранения: одному из потерпевших пуля попала в шею, второму — в бедро. Их доставили в медицинское учреждение.

Цыгане покидают Коркино на фоне погромов

Представители цыганской диаспоры спешно покидают Коркино на фоне массовых протестов, начавшихся после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, жители соседнего Еманжелинска отмечают приток цыган, спасающихся от погромов в Коркино. Уточнятся, что они приезжают семьями с большим количеством детей. «При этом в местных чатах обнаружены сообщения с призывами не допустить притока представителей диаспоры и "поддержать соседей"», — сказано в сообщении.