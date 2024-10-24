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07:23, 24 октября 2024Россия

Новый российский отряд начал работу на территории Курской области

МО РФ: отряд добровольцев «Барс-Курск» приступил к охране и обороне под Курском

Добровольцы отряда «Барс-Курск» впервые приступили к выполнению задач на территории Курской области. До этого бойцы проходили подготовку на полигонах в тыловой зоне, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

В зоне ответственности добровольческого отряда находятся охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), обнаружение и битва с диверсионно-разведывательными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), помощь в эвакуации мирных жителей и обеспечение режима КТО.

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      Александра Синицына
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