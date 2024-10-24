Пашинян прибыл на саммит БРИКС в Казани

Премьер Армении Пашинян прибыл на саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Премьер-министр Армении Никол Пашинян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту главу армянского правительства встретил Минниханов. Как видно на опубликованных кадрах, премьер-министра закавказской республики у трапа угостили чак-чаком.

Ранее чак-чаком по прилете в Татарстан угостили белорусского президента Александра Лукашенко. Глава государства также поцеловал предложенный ему каравай.