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08:33, 24 октября 2024Бывший СССР

Пашинян прибыл на саммит БРИКС в Казани

Премьер Армении Пашинян прибыл на саммит БРИКС в Казани

Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Премьер-министр Армении Никол Пашинян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту главу армянского правительства встретил Минниханов. Как видно на опубликованных кадрах, премьер-министра закавказской республики у трапа угостили чак-чаком.

Ранее чак-чаком по прилете в Татарстан угостили белорусского президента Александра Лукашенко. Глава государства также поцеловал предложенный ему каравай.

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      Александр Курбатов
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