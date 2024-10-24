Поставки Украине южнокорейского оружия оценили

Посол Зиновьев: поставки Украине южнокорейского оружия не изменят ход СВО

Поставки Украине южнокорейского оружия не изменят ход специальной военной операции (СВО). Так ситуацию оценил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью газете «Чосон ильбо».

«Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления», — сказал дипломат.

Он отметил, что не имеет информации об отправке в Россию военных из КНДР, а заявления СМИ по этому поводу посол назвал неубедительными.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что Северная Корея отправила в Россию порядка 12 тысяч военных. Утверждалось, что среди этих солдат есть «силы специального назначения».