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06:39, 24 октября 2024Мир

Поставки Украине южнокорейского оружия оценили

Посол Зиновьев: поставки Украине южнокорейского оружия не изменят ход СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поставки Украине южнокорейского оружия не изменят ход специальной военной операции (СВО). Так ситуацию оценил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью газете «Чосон ильбо».

«Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления», — сказал дипломат.

Он отметил, что не имеет информации об отправке в Россию военных из КНДР, а заявления СМИ по этому поводу посол назвал неубедительными.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что Северная Корея отправила в Россию порядка 12 тысяч военных. Утверждалось, что среди этих солдат есть «силы специального назначения».

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      Евгений Силаев
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