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11:12, 24 октября 2024Путешествия

Российская авиакомпания бросила шестерых пассажиров в аэропорту за границей

Авиакомпания «Россия» оставила шестерых пассажиров в аэропорту Саньи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авиакомпания «Россия» оставила шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привезла багаж других участников рейса. Об этом сообщил портал ngs.24.ru.

22 октября российский Boing 737 выполнял рейс из Саньи в Красноярск. Перед посадкой в самолет людям объявили, что авиакомпания предлагает шестерым путешественникам провести за границей еще два дня за счет перевозчика. «Никто не хотел оставаться — у всех свои дела и планы. К тому же, для некоторых пассажиров Красноярск не был конечной точкой, а только местом стыковки», — поделилась одна пассажирка.

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Когда перевозчик заявил, что сам снимет с рейса шестерых человек, которые окажутся последними в очереди, началась паника и давка. В итоге пассажиров все же бросили в Китае. Позже выяснилось, что на самом деле в самолете было достаточно свободных мест. «Зачем оставили часть пассажиров — не понятно», — возмутилась россиянка.

Более того, по прилете в Россию пассажиры узнали, что весь их багаж по неизвестной причине не привезли из Китая. Чемоданы пообещали доставить через Москву ориентировочно 25-26 октября. «Я понимаю, когда теряется багаж, два-три чемодана, но когда полностью, целиком, это уже, я считаю, издевательство», — заключила участница рейса.

Ранее летевшей из Москвы в Махачкалу россиянке подали мороженое со стеклом в бизнес-классе. Предположительно, креманка, в которой был десерт, треснула во время транспортировки.

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      Мария Борисова
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