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14:19, 24 октября 2024Путешествия

Российская авиакомпания уволила пилота за касание хвостом самолета посадочной полосы

РБК: авиакомпания Smartavia уволила пилота за тейлстрайк в Сочи

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская авиакомпания Smartavia уволила 57-летнего командира воздушного судна Олега Ряполова за тейлстрайк в аэропорту Сочи летом 2024 года — касание хвостом самолета взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

По предварительным результатам расследования Росавиации, инцидент был связан с ошибками, которые привели к отрыву лайнера от ВПП после первого приземления.

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В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что профессия пилота предполагает не только ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, но и сохранность вверенной ему техники. А все это, по словам представителей перевозчика, зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства, в том числе обеспечение безопасности полетов и неукоснительное соблюдение правил летной эксплуатации.

18 августа самолет Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737. Во время приземления они допустили ошибку, которая называется тейлстрайк. Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос лайнера.

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      Фариза Бацазова
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