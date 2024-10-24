Российская авиакомпания уволила пилота за касание хвостом самолета посадочной полосы

РБК: авиакомпания Smartavia уволила пилота за тейлстрайк в Сочи

Российская авиакомпания Smartavia уволила 57-летнего командира воздушного судна Олега Ряполова за тейлстрайк в аэропорту Сочи летом 2024 года — касание хвостом самолета взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

По предварительным результатам расследования Росавиации, инцидент был связан с ошибками, которые привели к отрыву лайнера от ВПП после первого приземления.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что профессия пилота предполагает не только ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, но и сохранность вверенной ему техники. А все это, по словам представителей перевозчика, зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства, в том числе обеспечение безопасности полетов и неукоснительное соблюдение правил летной эксплуатации.

18 августа самолет Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737. Во время приземления они допустили ошибку, которая называется тейлстрайк. Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос лайнера.

