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16:34, 24 октября 2024Россия

Стало известно о смерти российского военнослужащего из-за долга почти в миллион рублей

Baza сообщила о смерти российского военнослужащего, он задолжал 900 тысяч рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мурманской области военнослужащий задолжал почти миллион рублей. О его смерти сообщило издание Baza в Telegram.

Мужчина проходил службу в должности начальника вещевой службы одной из воинских частей. Он увлекся игрой в онлайн-казино, и к середине лета его долг превысил полмиллиона рублей.

В октябре россиянин решил отыграться, поставив на кон деньги, на которые он должен был сыграть свадьбу. Вскоре он перестал выходить на связь. Мужчину без признаков жизни нашли в его квартире.

Ранее в Москве одиннадцатиклассник украл у бабушки десять миллионов рублей и спустил их на ставки в онлайн-казино и отдых в ночных клубах. Драгоценности подросток сдал в ломбард. Пенсионерка обратилась в полицию.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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