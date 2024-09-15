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14:23, 15 сентября 2024Россия

Российский школьник украл у бабушки драгоценности на миллионы рублей

Школьник из Москвы украл у бабушки ювелирные изделия на 10 миллионов рублей

Фото: candy candy / Shutterstock / Fotodom

Учащийся одиннадцатого класса из Москвы украл у своей бабушки ювелирные изделия на 10 миллионов рублей. Об инциденте в российской столице стало известно Shot.

«По данным Shot, одиннадцатиклассник с Волоколамского шоссе улучил минутку, пока бабушки и мамы не было дома, собрал все драгоценности, запихал в рюкзак и отвез в ломбард. Там золото-бриллианты обменяли на внушительную сумму», — говорится в сообщении. Уточняется, что полученные средства школьник тратил в онлайн-казино и ночных клубах.

Позднее 70-летняя бабушка обвинила юношу в краже. Он поначалу отрицал обвинения, однако затем переехал жить к родственникам.

Пожилая женщина обратилась в полицию, ущерб она оценила в 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что житель Белгорода украл 122 пачки мороженого из-за мести за невкусную шаурму. Мужчина заявил, что большую часть украденного он выкинул по дороге. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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      Маргарита Щигарева
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