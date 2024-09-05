Россиянин решил отомстить за невкусную шаурму и украл 122 пачки мороженого

Житель Белгорода украл 122 пачки мороженого, отомстив за невкусную шаурму

Житель Белгорода украл 122 пачки мороженого из-за мести за невкусную шаурму. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел ночью в кафе поселка Октябрьский. Мужчина ворвался в заведение и помимо мороженого украл 22 бутылки газировки, четыре картофелины и банку сметаны, а затем скрылся. Спустя некоторое время его задержала полиция. На допросе он признался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что ранее он купил в этом кафе шаурму, которая оказалась невкусной. По его словам, большую часть украденного он выкинул по дороге, потому что хотел просто отомстить владельцу заведения.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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