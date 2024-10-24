Тарасова заступилась за бывшего врача Валиевой

Тренер Тарасова заявила, что врач Шветский не виноват в допинг-деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за бывшего врача российской фигуристки Камилы Валиевой Филиппа Шветского. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Специалист заявила, что Шветский ни в чем не виноват, так как является авторитетным врачом. «Я тренер, смотрю вперед — каждый день, всегда. Зачем мне обсуждать вчерашний день?» — добавила она.

Незадолго до этого Шветский опубликовал открытое письмо, где привел свою позицию по допинг-делу Валиевой. Врач объяснил появление 60 препаратов в допинг-деле фигуристки тем, что они числились на него самого.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. В положительной пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества — стероид экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.