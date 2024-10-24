Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 24 октября 2024Экономика

Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

Риелтор Банников: цены на жилье в Москве могут снизиться на 1-2 % к концу года

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Цены на недвижимость в Москве могут снизиться на один-два процента. Такое будущее им предсказал президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметил, что в данный момент средняя стоимость квадратного метра жилья в столице стартует от 300 тысяч рублей, однако к концу 2024 года квартиры могут подешеветь. «В случае, если Центробанку РФ удастся сократить потребление для снижения инфляции, можно будет увидеть падение цен на недвижимость до одного процента в месяц», — считает Банников. Однако наиболее вероятным сценарием, убежден риелтор, будет стабилизация стоимости жилья на нынешнем уровне с колебаниями плюс-минус один процент от месяца к месяцу.

Днем ранее россиян, рассматривающих покупку квартиры в новостройке, призвали не надеяться на снижение цен на них в ближайшее время. По словам эксперта по недвижимости Елены Земцовой, до конца года «первичка», напротив, подорожает на 5-10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Додик отказался от требования ЕС ввести визовый режим с Россией

      Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

      В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

      В России школьник впал в кому после случившегося на перемене инсульта

      На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

      Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

      Россиян предупредили о мошенничестве от имени официального ведомства

      У задержанного российского чиновника нашли дома 30 миллионов рублей

      Запуск российского радиолокационного спутника «Обзор-Р» в очередной раз перенесли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше