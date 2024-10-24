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11:31, 24 октября 2024Экономика

У российской экономики изменилась температура

Решетников: экономика России показала признаки охлаждения

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Состояние российской экономики начало меняться в конце III — начале IV кварталов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Как пояснил министр, в указанный период экономика РФ продемонстрировала признаки охлаждения. По его словам, наблюдаемый процесс вполне естественен, поскольку он стал реакцией на решения, принятые властями.

О вероятности скорого остывания российской экономики в начале августа сообщало агентство Bloomberg. По его прогнозам, РФ предстоял последний рывок роста, прежде чем ее температура начнет падать.

Позже Банк России также заявил о сигналах, свидетельствующих об охлаждении, которые, однако, не обеспечили замедления инфляции.

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) также заметили, что экономика России перестала нагреваться прежними темпами.

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      Кирилл Луцюк
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